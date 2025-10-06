Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı geçen ay sona ermişti.

Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği için ilişkinin bittiği iddia edilmişti.

Arzu Sabancı ise "Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık" açıklamasını yapmıştı.

Ardından oğlu Hakan Sabancı sessizliğini bozmuştu: "Hande ile çok güzel bir ilişkimiz vardı, bitirme kararı aldık. Kimse buna saygı duymadı, herkes bir şeyler söylüyor. İhanet söz konusu değil. Konunun üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. İlişkiler yaşanır, biter. Buna saygı duyulmalı. Özellikle anneme yapılan saygısız yorumlar beni çok üzüyor. Kendisi de açıklama yapmak durumunda kaldı."

Hande Erçel ise ayrılığa dair asla konuşmadı, dikkatini kariyerine verdi.

'Aşk ve Gözyaşı' adlı yeni dizisiyle izleyiciyle buluşan Erçel, geçen gün de Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi, kombini sosyal medyada gündem oldu.

Önceki akşam Hakan Sabancı'dan gelen bir hamle ise şaşırttı.

Paris Moda Haftası'nda boy gösteren bir başka isim olan Tuba Büyüküstün'ün Paris kombinine kalp bırakan Sabancı, beğenisinin fark edildiğini anlayınca kalbi anında geri aldı.