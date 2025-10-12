Paris Moda Haftası’nda çekilen Tuğba Büyüküstün fotoğrafını beğenen Hakan Sabancı, bu hareketiyle sosyal medyanın radarına takıldı. Kısa süre sonra beğenisini geri çeken Sabancı, magazin muhabirlerinin konuyla ilgili yönelttiği sorular karşısında gerildi. Ünlü isim, ısrarlı sorular üzerine sadece “Beyler, teşekkür ederim. İyi akşamlar” demekle yetindi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı

Ünlü çiftin sürpriz ayrılığı magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. İddialara göre, Hande Erçel’in evlilik isteği ve Arzu Sabancı’nın bu karara sıcak bakmaması, ilişkideki krizin büyümesine neden oldu. Arzu Sabancı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, oğlunun ilişkisine müdahil olmadığını belirterek Hande Erçel hakkında “Hande, hem sanatında başarılı hem zarif, akıllı ve çok değerli bir genç kadın” ifadelerini kullanmıştı.

“Aldatma İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor”

Hakan Sabancı ise ayrılığın ardından çıkan “aldatma” iddialarını yalanlamış, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Arkadaşımdan görüp paylaştığım alıntının konuyla hiçbir bağlantısı yoktu. Hande fotoğrafları silmeden önce paylaşmıştım. Bu durumun yanlış anlaşılması üzücü. Hande herkes tarafından sevilen, başarılı ve zarif bir kadın.”

Hande Erçel Sessizliğini Koruyor

Hande Erçel ise “Yeniden barışma ihtimali var mı?” sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı. Güzel oyuncu, “Bu konuda konuşmak istemiyorum, daha önce de söyledim. Çok teşekkür ederim, konuşmayacağım.” diyerek açıklama yapmayı reddetti.