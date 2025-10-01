Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi. Safi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aktürkoğlu'nun transferinin maddiyatı hakkında ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi.

Hakan Safi’nin açıklamaları şu şekilde:

“29 Eylül Pazartesi günü değerli gazeteci İbrahim Seten Bey'i arayarak, transferini üstlendiğim Kerem Aktürkoğlu sürecinin hukuksal boyutunda basında yer alan iddialara ilişkin bilgi vermek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdim. Dostane bir sohbet şeklinde geçen bu telefon görüşmesinde, rakamsal veri paylaşmaktan özellikle imtina ettiğim bazı soruları da yanıtsız bıraktım.

Ancak kamuoyundan takip ettiğim üzere, rakamsal konulara hiç değinmeden bu konuşma ne yazık ki farklı yönlere çekilmiş ve bazı medya organlarında yanlış yansıtılmıştır. Söz konusu rakamsal veriler benim tarafımdan söylenmemiştir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafıma yönelik yapılan bu asılsız ithamlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Kamuoyuna açıkça ifade etmek isterim ki; hukuksal açıdan tarafıma ya da kulübümüze yönelik herhangi bir soruşturma söz konusu değildir. Memleketimizin bir iş insanı ve Fenerbahçe camiasının bir ferdi olarak, ismimin para ve mali konularla değil; Fenerbahçemizin başarıları ve ortak hedeflerimizle anılmasını arzu ediyorum.

Bundan sonraki süreçte yapacağım tüm açıklamaları yalnızca resmi sosyal medya hesabım üzerinden kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulduğumu ifade etmek isterim.”