Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu aldığı darbelerle hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin şüpheler devam ederken saldırıya ilişkin yeni görüntülere SÖZCÜ TV ulaştı. 300 dakikalık kırpılmamış görüntülerin incelenmesinin ardından Tosun'un iki kişinin saldırısından 45 dakika önce darp edildiği ortaya çıktı.

Yeni görüntülere ulaşan SÖZCÜ TV muhabiri Hazar Dost, "Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada kamera kayıtlarını aldığını iddia eden üç kişi gözaltına alınmış, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamera görüntülerini kayıt eden cihazı aldıkları ve yok ettikleri söyleniyordu. Emniyet kaynaklarına göre bu kamera herhangi bir şekilde kayıt yapmıyordu" ifadesini kullandı.

Dost şunları kaydetti:

Hakan Tosun iki kişinin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Bu saldırganların görüntüleri de 300 saatlik görüntünün izlendiği, 12 ayrı kameranın incelenmesiyle bulundu.

Hem Hakan Tosun'un hem de saldırganların görüntüleri ayrı ayrı incelendi. Hakan Tosun takip ediliyor muydu şüphelerinin kaldırılması için 300 saatlik kamera kaydı incelendi.

Bu görüntülerde Hakan Tosun'un oturduğu bir apartman önünde saldırganlardan birinin gelip Hakan Tosun'a vurduğu görülüyor. Olay yerinden uzaklaşıyor, 45 dakika sonra geri geliyor. Tekrar Hakan Tosun'a iki ayrı kişi saldırıyor.

İfadelerinde belirttikleri hususların birçoğunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Olay anının ardından yayınlanan görüntülerin kırpılmış olduğu dikkat çekilmişti. Emniyetten kırpılmamış görüntüleri istenmişti. Şu anda gördüğünüz görüntüler de saldırganların kırpılmamış hali.

Motosikletteki kişi serbest bırakıldı. Hakan Tosun'un eşyalarının nerede olduğuna dair soru işaretleri vardı. Tosun'un eşyaları hastaneden ailesine teslim edildi.