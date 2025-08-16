CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP'li avukat Mücahit Birinci'nin İBB operasyonunda tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi yalancı tanıklığa zorladığını açıklamasının ardından Hürriyet yazarı Nedim Şener ve AKP'li Birinci birbirine girdi. Hakaretlerin havada uçuştuğu ifadelerin ardından Nedim Şener suç duyurusunda bulundu.
Özel'in AKP'li Birinci'ye yönelik açıklamalarının yankısı sürüyor. İddiaların odağındaki Birinci ve Kapki arasındaki konuşmalarda Nedim Şener'in de adının geçtiği belirtildi.
Nedim Şener ve AKP'li Birinci birbirlerine hakaret etti. Nedim Şener Birinci'den şikayetçi olurken Birinci ise Şener için "Sıkletim değil" değil diyerek suç duyurusunda bulunmayacağını belirtti.