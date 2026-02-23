Meksika'da Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada Mesika'nın en büyük uyuşturucu baronu ve CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirildi.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.

SİLAH SESLERİ DUYULDU, HAKEM MAÇI BİTİRDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Aguascalientes şehrinde Necaxa ile Querétaro arasında oynanan kadın futbol maçı stadyumun çevresinde polis ve kartel arasında çatışma çıkması nedeniyle durduruldu.



Hakem kararıyla maç askıya alınırken, silah seslerini duyan futbolcular koşarak soyunma odasına saklandı.