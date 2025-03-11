Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, sahasında Benfica'yı konuk etti.
Karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, iftar için oyunu durduran hakemi vaktin henüz gelmediğini belirterek uyardı, maç kaldığı yerden devam etti.
15. DAKİKADA YİNE DURDURDU
Barcelona-Benfica maçının 15. dakikasında iftar nedeniyle tekrar ara verildi, tutan oyuncular oruçlarını açtı. Maçta iftarını açan futbolcular şunlar: Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Lamine Yamal, Ansu Fati, Zeki Amdouni.