İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonunda oldukça ilginç bir olay yaşandı. Hakem Darren England, maçı uzatma dakikaları tamamlanmadan bitirdi. Futbolcular itiraz edince mücadele 10 saniye kadar devam etti ve sonrasında son düdük çaldı.
90 dakika 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken Arsenal puanını 62'ye, Everton ise 35'e yükseltti.
⏲ Everton x Arsenal maçında hakem Darren England, maçı erken bitirdi.— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 5, 2025
👀 Oyuncuların uyarılarının ardından oyunu devam ettiren hakem, saniyeler sonra maçı tekrar bitirdi. | #PL pic.twitter.com/CxeBcQDSXn