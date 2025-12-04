PFDK, Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin'in Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasında "müsabaka hakemine yönelik hakareti" nedeniyle 5 resmi maçtan men ve 67.000 TL para cezası aldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde: “SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in, 29.11.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.