Memur sendikalarıyla iktidar yine anlaşamadı. Elinde grev yetkisi olmayan iktidara yakın Memur-Sen, çareyi masadan kalkmakta buldu. Anlaşma sağlanamadığı için zam kararını üyelerinin çoğunu iktidarın seçtiği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek. Hakem Kurulu iktidarı karşısına alıp daha yüksek zam vermezse memur ve emeklisi 2026 yılında yüzde 11+7, 2027 yılı için de yüzde 4+4 zam alacak. Taban aylığa verilen bin liralık zammın akıbeti ise belirsiz.

Hakem Kurulu, iktidarın son teklifini aynı şekilde onaylarsa memur bin lira seyyanen zammın üzerine yüzde 11 hakem zammı ve yaklaşık yüzde 5.7 de enflasyon farkı alacak. Böylece bin lira hariç ilk 6 ayın kümülatif zammı yüzde 17.33 olacak. Emeklilere ise seyyanen zam belirsiz olduğu için sadece yüzde 17.33’lük zam uygulanacak.

SEYYANEN ZAM HESAPLAMASI

Bu durumda yeni yılın ilk 6 ayında bin lira seyyanen zammın da verilmesi halinde 15 Ocak’ta en düşük memurun (hizmetli) maaşı 47 bin 522 liradan 56 bin 931 liraya çıkacak. Bin lira seyyanen zam verilmezse yeni maaşı 55 bin 758 lirada kalacak. Temmuzda 22 bin 617 lira yapılan en düşük memur emeklisinin aylığı ise 26 bin 537 lira olacak.

15 Ocak 2026’da öğretmenin (8/1) maaşı 54 bin 379 liradan 64 bin 976 liraya, öğretmen emeklisinin aylığı 33 bin 862 liradan 39 bin 730 liraya çıkacak. Aynı şekilde hemşire (8/1) maaşı 58 bin 305 liradan 69 bin 583 liraya, mühendis (8/1) maaşı 68 bin 508 liradan 81.554 liraya, tekniker (9/1) maaşı 54 bin 831 liradan 65 bin 507 liraya yükselecek. Seyyanen biner liralık zammın verilmemesi halinde maaşlar bin 173 lira daha aşağı düşecek.

11 kişi, 6.5 milyon için karar verecek

Çoğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı 11 kişilik hakem heyeti 4.5 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin zam ve yan haklarında son kararı verecek. Fakat geçmiş kararları ve iktidara yakınlığı düşünüldüğünde heyetten memuru mutlu edecek bir karar çıkması beklenmiyor.

Umut 2027 yılına kaldı

Toplu sözleşmeden umduğunu bulamayan memur umudunu 2027 yılında toplanacak masaya çevirdi. Memur sendikaları 2027’nin Ağustos ayında 2028-2029 zammı için masaya oturacak. Bu dönem hem yerel seçim hem de genel seçim atmosferine denk geldiğinden iktidarın memur ve emekliye o tarihte oy için kesenin ağzını açmak zorunda kalacağı düşünülüyor. Ancak memur ve emekliye önümüzdeki yılın temmuz ayında yüzde 7, 2027’de de yüzde 4+4 zam verileceği için maaşlar enflasyon karşısında olağanüstü erimiş olacak.