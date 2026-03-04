Trabzonspor - Gaziantep FK maçında verdiği bir karar sonrası hakemliği bırakan Arda Kardeşler, hakemlik döneminde yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Spor Bursa'ya konuk olan Kardeşler, hakemliği bırakmasına sebep olan pozisyona ilişkin "Orada oyuncu başlıyor, önünde rakip oyuncu engellemeye çalışıyor. Top dururken ben bir düdük çalıyorum 'kullanma' diye ama o esnada kullanıyor. Sonra ben 'bekle' dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Etkisi büyük oldu. Dışarıdan izleseydim, ben de avantajı kaybolmuş derdim, çünkü önü çok açıkmış." dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepkisine de değinen Kardeşler "Başkan zaten o gün diyeceğini dedi. Onun üzerine benim artık Türkiye'de hakemlik yapmam çok mümkün değildi. O günden sonra da bir daha yapmadım. Ocak ayında istifa dilekçesini gönderdim. Bu sadece prosedürü yerine getirmekti, hukuki boyutuydu. İstifam onaylandı ve süreç netleşti. PFDK'nın 15 gün cezası... Televizyona bağlandım. Cezanın maçla alakası yoktu. MHK'den habersiz televizyona çıktığım için ceza aldım. 10 sene doya doya yaptım hakemliği. Son 2-3 senedir performansım uçuyor, çok iyi değildi. Müthiş maçlar yönetmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. Buraya kadarmış diyelim." ifadelerini kullandı.

'ŞİKE TEKLİFİ ALDIM'

Hakemlik kariyeri devam ederken şike ve teşvik teklifi aldığını ifade eden Arda Kardeşler "Bir kez oldu. O da zaten belgeleriyle federasyonda kayıtlı duruyor. Hemen karakola gidip ifademi vermiştim. Benim yöneteceğim bir maç değildi, başka birine benim üzerimden ulaşmaya çalışmışlardı." diye konuştu.

EKRANDAKİ HAKEMLERE GÖNDERME

Kariyerinin devamında futbolun içinde kalacağını belirten Kardeşler "Futbolcu menajerliği yapmayı düşünüyorum. FIFA menajeri olarak lisanslı bir şekilde bu işe girmek istiyorum. Nisan sonundaki sınavlara hazırlanıyorum. Güney Marmara bölgesi çok yetenekli futbolcular çıkarıyor. Onların gelişimine destek olmak, doğru kulüplere yönlendirmek istiyorum. Hakemlikten gelen çevremi ve gözlem yeteneğimi bu alanda kullanacağım.

Televizyon yorumculuğuna kesinlikle hayır derim. Birincisi; o hakemler benim arkadaşlarım, yıllarca beraber çalıştık. Onları eleştirmek etik olmaz. İkincisi; zaten yeterince yorumcu var. 90 dakikalık maçı 3 saat yorumluyorlar, bazen reyting uğruna etik dışı açıklamalar yapılıyor. Mustafa Çulcu Hoca çıkıyor, başkanlığımızı yaptı, anlatıyor anlatıyor iddia edildi diyor. Arıyorsun hocam, 'ben zaten iddia edildi dedim' diyor. Seviyoruz Mustafa Hoca'yı, bizde emeği çok. Televizyon tarafı başka. O kısım bana uymayabilir."