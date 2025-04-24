Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın Al-Duhail takımına transfer olan Hakim Ziyech, Katar Kupası yarı finalinde oyundan alınınca sinir krizi geçirdi. Su şişelerini ve kulübeyi tekmeleyen Faslı yıldız, takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.

Galatasaray’da beklentilerin altında kalan ve ara transfer döneminde sözleşmesi feshedilen Hakim Ziyech, yeni kulübü Al-Duhail formasıyla Katar Kupası yarı finalinde Al-Gharafa’ya karşı oynanan maçta olay yarattı.

DEĞİŞİKLİK TABELASINI GÖRÜNCE ÇILDIRDI

Karşılaşmanın 71. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Ziyech, kenara gelirken oldukça öfkeliydi. Faslı oyuncu, yedek kulübesine yaklaşırken önce önündeki su şişelerine, ardından da oturacağı alana doğru tekmeler savurdu. Öfkesini kontrol edemeyen Ziyech, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

MAÇI AL-DUHAIL KAZANDI, ZİYECH GÜNDEM OLDU

Normal süresi 0-0 sona eren mücadeleyi Al-Duhail, seri penaltı atışlarında 4-3 kazanarak finale yükseldi. Ancak maçtan çok, Ziyech’in kenara alınırken yaşadığı öfkeli anlar gündem oldu. Katar basını ve sosyal medyada Faslı futbolcunun davranışları geniş yankı uyandırdı.

9 MAÇTA 1 GOL – 1 ASİST

Al-Duhail formasıyla şu ana kadar 9 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. Galatasaray’dan ayrılırken performansı eleştirilen Ziyech’in, yeni takımında da inişli çıkışlı bir grafik çizdiği görülüyor.