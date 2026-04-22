Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen sosyal medya fenomeni Yaren Alaca hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. Yaren Alaca'nın dil eğitimi için ABD'ye gittiği ortaya çıkmıştı.



31 Ocak 2026 tarihli DHA'nın haberine göre; ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu’na götürülerek saç ve kan örnekleri alınan, aralarında komedyen Hasan Can Kaya ile Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş’ın da bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan sosyal medya fenomeni Yaren Alaca'nın ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

YURT DIŞI PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Yurt dışından paylaşımlarına devam eden Yaren Alaca'nın Los Angeles'ta ve Coachella paylaşımları ilgi gördü.





Dil eğitimi için yurt dışına gittiği iddia edilen Yaren Alaca'nın paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

İTALYA PAYLAŞIMI DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Hakkında gözaltı kararı çıkmadan bir gece önce dil eğitimi için ABD’ye gittiği öğrenilen TikTok fenomeni Yaren Alaca, İtalya’dan paylaşımlar yaptı.

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Alaca, uyuşturucu soruşturmasında isminin geçmesiyle ilgili basında çıkan haberlerin ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla yapmıştı.





İşte, Alaca'nın avukatının yayımladığı o mesaj:



''Müvekkilim Yaren Alaca hakkında sosyal medyada başlatılan asılsız iddialara karşı bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Müvekkilimin şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunma sebebi; 04.09.2025 tarihinde kayıt işlemleri başlatılan, ödemeleri gerçekleştirilen ve tüm planlaması aylar öncesinden tamamlanmış olan Dil Eğitimi programıdır. Söz konusu eğitim seyahati, müvekkilimin mevcut geçerli vizesiyle, tamamen yasal bir takvim çerçevesinde gerçekleşmiştir. Takdir edileceği üzere; yurt dışı eğitim organizasyonları, uçak biletleri ve konaklama planları bugünden yarına yapılabilecek işlemler değildir.''





''KAÇMA İDDİALARI ASILSIZ''

Aylar öncesinden netleşmiş olan bu takvimin, tamamen tesadüf eseri Türkiye'deki soruşturma süreciyle aynı döneme denk gelmesi üzerinden "kaçış" senaryoları üretilmesi kötü niyetlidir. Müvekkilim, eğitim programı kapsamında yasal haklarını kullanarak, hakkında hiçbir yurt dışı çıkış yasağı bulunmadığı bir dönemde seyahatini gerçekleştirmiştir. Soruşturma makamlarından gelecek her türlü davete icabet edeceğimizi, müvekkilimin her vatandaş gibi ifade vermeye hazır olduğunu ve "kaçma" iddialarının asılsız birer algı operasyonu olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Asılsız paylaşımlar üzerinden itibar suikastı yapanlarla ilgili yasal süreç tarafımızca titizlikle takip edilecektir''

Avukatı aracılığıyla yayımlanan açıklamanın dışında Yaren Alaca'nın gözaltı süreci ve dönüşüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.