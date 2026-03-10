Firma tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada yaşanan hukuki karar gelişmesinin holdingin finansal durumu ya da operasyonel yönden faaliyetleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı şekilde bir etkisi bulunmadığı belirtildi. Holding tarafından yapılan açıklama yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yapıldı.

İLİŞKİSİ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Yeşil Yatırım Holding kanadından yapılan açıklamada holdingin kendisi ile hakkında iflas kararı verilen Yeşil GYO arasında herhangi bir ortaklık, kefalet, kredi ya da garanti ilişkisi bulunmadığı bildirildi. Holding yönetimi yaptığı açıklamada mevut para akışlarının ve aktif büyüklüğünün bu karardan etkilenmediğini belirtti.

FİNANSAL SAĞLAMLIĞINI KORUYOR

Yeşil Yatırım Holding kanadından yapılan açıklamada çatısı atında faaliyet gösteren Yeşil GYO hakkındaki iflas kararının kendisini etkilemediği ve şirketin finansal sağlamlığını koruduğu belirtildi. Şirketin ödenmiş sermayesinin 645 milyon TL ve öz kaynaklarının ise 1.2 milyar TL seviyesinde olduğu kaydedildi.

Faaliyetleri hakkında kapsamlı bir rapor çıkaran holding yönetimi portföy yönetimi dikkate alındığında Yeşil GYO ile ilgili yaşanan gelişmenin risk oluşturmadığını açıkladı.