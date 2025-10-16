Millî Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki heyet, hakkında soruşturma izni istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a destek ziyaretinde bulundu.

Görüşme, Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşti.

"YARGILANMAKTAN KORKMUYORUZ"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına konuşan Yavaş, yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş, “Biz zaten yargılanmaktan korkmadığımızı her vesile ile söylüyoruz. Herhangi bir şekilde ifade vermemiz gerekiyorsa vermeye de hazırlıklıyız” dedi.

"HESAP VERMEYE HARIZI"

Yavaş, belediye yönetimi olarak tüm çalışmalarını şeffaf şekilde yürüttüklerini vurguladı:

-Harcadığımız para vatandaşın parası. Bu nedenle her zaman hesap vermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

-Bizim dönemimizde yapılan tüm faaliyetler kamuoyuna açık.

"YARGI HERKESE EŞİT DAVRANMALI"

Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

-Biz zaten yargılanmaktan korkmadığımızı her vesile ile söylüyoruz. Herhangi bir şekilde ifade vermemiz gerekiyorsa vermeye de hazırlıklıyız. Kaldı ki bütün çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde halkla paylaşıyoruz.

-Çünkü harcadığımız para vatandaşın parası. Hesap vermeye hazır olduğumuzu her zaman belirtiyoruz.

-Bizim yaptığımız şikayetler de var. Şikayetler karşısında daha bugüne kadar yargılananlar var ama bugüne kadar hiçbirisine ne kontrol ne tutuklama olmadı. Biz herkese yargının eşit davranmasını, araştırmasını, özellikle masumiyet ilkesinin mutlaka geçerli olmasını, cezası kesinleşinceye kadar herkesin suçsuz olduğunun Anayasa'da yer aldığı gibi uygulanmasını istiyoruz.

-Sonuçta ceza alırsa herkes cezasını çekecek. Peşinen suçlu gibi göstermek... Herkesin ailesi, çevresi var.

-Bunlar çabuk temizlenmiyor maalesef. Yargının bu konuda çok dikkatli olması, tutukluluğu en son dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum ki mutlaka ama mutlaka bu ülkede adalet gerçekleşecek. Hukukun üstünlüğü yer alacak ya da yok olacağız."