İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında bu sabah aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Şarkıcı Edis hakkında da yakalama kararı çıkması kamuoyunun gözünü ünlü isme çevirdi.

İLK AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, konuya ilişkin ilk açıklamasını, sosyal medya hesabından yaptı.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum.

Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım.

Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun"