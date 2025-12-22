

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu söylemişti. Şahin sosyal medya üzerinden "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye, İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum" açıklamasını yapmıştı. Şahin'in Miss Turkey 2025 yarışmasının geçen cuma akşamı düzenlenen finalinde jüri üyesi olduğu ortaya çıktı. Finale katılması gereken ünlü manken hâlâ Türkiye’ye dönmedi ve o gece de jüri koltuğunda oturmadı.

