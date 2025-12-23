

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi, fenomen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" açıklamasını yapmış, ardından hikaye kısmında Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinden bir sayfa ve tespihli fotoğraf paylaşmıştı.

"BEN DEĞİŞMEDİM"

Şeyma Subaşı bu paylaşımın ardından dün akşam yine Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaştı. Ünlü isim karenin üstüne de "Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin" notunu yazdı.