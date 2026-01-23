İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında manken Şevval Şahin hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Şahin’in yurt dışında bulunması nedeniyle dosya kapsamında ayrıca yakalama kararı da çıkarılmıştı. İSTANBUL’A GELMEDİ Habertürk’te yer alan habere göre, 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, kısa süre içinde Türkiye’ye döneceğini duyurmasına rağmen aradan geçen yaklaşık bir aylık süreye karşın İstanbul’a gelmedi. LONDRA’YA YERLEŞTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ Şevval Şahin’le ilgili dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Şahin’in, İngiltere merkezli bir modellik ajansına ait bağlantı linkini paylaşmasının ardından Londra’ya yerleştiği ileri sürüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.