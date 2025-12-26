İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı.

Soruşturma kapsamında geçenlerde Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü tutuklandı. Aynı suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan, Mert Vidinli ise hâlâ yurt dışında.

Ülkeye henüz dönmeyen ve hiçbir paylaşımda bulunmayan Mert Vidinli önceki akşam sesizliğini bozdu.

"KALBİN KADAR KONUŞURSUN"

İstanbul sosyetesinde "influencer" maskesiyle boy gösteren Vidinli kendi imzasıyla şu sözleri yayınladı:

"Kalbin kadar konuşursun. ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur."