İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında, sosyal medya fenomeni ve Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Söz konusu gelişmenin ardından Subaşı’nın sessizliğini koruması dikkat çekti.

Hakkındaki yakalama kararına rağmen Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına ara vermedi. Sabah saatlerinde kararın duyulmasının ardından, iş birliği yaptığı markalara ait reklam içeriklerini sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürdü.

Subaşı, iddialar ve yakalama kararına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, kamuoyuna yönelik bir değerlendirmede de bulunmadı. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin süreç devam ederken, Subaşı’nın Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği konusunda da belirsizlik sürüyor.

REKLAM PAYLAŞIMLARI DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Subaşı, öğle saatlerinden itibaren iş birliği içinde olduğu markaların reklam paylaşımlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR