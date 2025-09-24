Aile Bakanlığı önünde özlük hakları için eylem yapan gazilerden Rızvan Akçay, Yavuz Papağan ve Feridun Özcan, SÖZCÜ TV’de Başkent Kulisleri programında seslerini duyurdu.

Gazi Rızvan Akçay, “Üç yıldır Çalışma- Aile- Maliye ve Milli Savunma Bakanlıkları ile TBMM arasında oyalanıyoruz. Bizi dinleyen herkes ‘Haklısınız, ne yapsak azdır’ diyor ama azı bile vermiyorlar, üç senedir kandırılıyoruz” dedi.

HEP OYALANDIK

1995’te Hakkari’de vatani görevini yaparken yaralanan Akçay, “Er olarak gazi olunca ayrım da oldu. Subay, astsubay, kaymakam, imam daha değerli. Derdimiz maaş değil, emsal statü” diyerek şunları söyledi:

“Derdimizi Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a anlattık, ‘Bu işi çözeceğim’ dedi. Sonra ‘Bizden çıktı, Maliye’ye gönderdik’ dedi. Sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Meclis Savunma Komisyonu’nda çözüm bulacaklardı. Bir yıl geçti sonuç yok.”

SÖZCÜ’YE TEŞEKKÜR

2005 yılında Gabar Dağı’nda yaralanan gazi er Feridun Özcan ise 3’te 1 oranında aldıkları maaşlarının diğer gaziler seviyesine yükseltilmesini ve yurt dışında tedavi olanağı ile orduevlerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Özcan “Bu konuda da SÖZCÜ bizim sözcümüz oldu” diyerek SÖZCÜ ailesine de teşekkür etti.

Gaziler arasında ayrım olmasın

Tunceli’de 2012 yılında yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan dünya şampiyonu milli okçu Er Gazi Yavuz Papağan, “Üç gün iki gece eylem yaptık, bankta sabahladık. Biz ocu, bucu değiliz, bu ülkenin gazileriyiz. Gaziler arasında ayrım olmasın” dedi. Gaziler, bu sorunu yaşayan 3 bin 800 er gazi ile 1200 de er şehit ailesi olduğu bilgisini verdi.