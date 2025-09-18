Çimento fiyatlarında yeni bir zammın kapıda olduğu ve bazı üreticilerin sektörde fiyat baskısı kurduğu iddiasında bulunan müteahhitlerden iş bırakma açıklaması geldi. Yılın başından bu yana yüzde 50’yi bulan zamların ardından çimentonun ton fiyatının ortalama 2.500 TL’ye ulaştığını söyleyen müteahhitler, yeni bir zammın daha devreye alınması halinde çimentonun ton fiyatının 3 bin liraya çıkacağını öne sürdü. Bu zammın müteahhitlerin ülke genelinde iş bırakma eylemini kararını beraberinde getireceği iddia edildi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, şunları söyledi:

‘İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLAR’

“Rekabet Kurumu’nu bu konuda uyarıyoruz. Bazı büyük üreticilerin örtülü kararları ile çimento fiyatlarına bu ay zam yapılacağına dair duyumlar aldık. Fırsatçılık yapılarak, sektörde baskı kuruluyor. Bu konu, fiyat belirlemekle kalmıyor. Satış yapan bazı firmalara ‘ucuz beton satarsan sana çimento vermeyiz’ ya da ‘verdiğimizden daha az veririz’ deniliyor. Bunlar kabul edilemez. Serbest piyasa şartları içinde müteşebbis gelen zamları yansıtır ama Akdeniz’de bir fabrikanın 1.700 liraya sattığı çimentoyu, ‘2.500 lira beni kurtarmıyor’ diyerek 3 bin liraya satmak kabul edilemez.”

Tellioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çimento ton fiyatında fahiş artışlar olduğunu ancak daha sonra zamlar konusunda geri adım atıldığını anımsattı. Tellioğlu, “Üreticiler şimdi tekrar hareketlendi. Son üç yılda artışlar yüzde 1.800’ü aştı. Eğer keyfe keder bu zam devreye alınırsa sorunun çözülmemesi halinde eylem hazırlıklarına başlarız. Sektörde istihdam çıkışları da yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

‘Zam dalgasını beraberinde getirir’

Çimento ton fiyatının yıl sonuna kadar zam yapılmamasını talep eden İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, “Türkiye’de kentsel dönüşüm süreci var, deprem bölgesinde çalışmalar var, enflasyonla mücadele süreci yürütülüyor. Bu yeni zam tüm bu süreçleri de olumsuz etkiler. Ayrıca çimento zammı, inşaat maliyetlerinde diğer kalemlerde de zam dalgasının yaşanmasına neden oluyor. İhtiyaçlar noktasında yapılan zamma itirazımız yok ama keyfe keder zam da olmaz zam baskısı da yapılamaz” dedi.