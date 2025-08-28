Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen hal yasası için çalışmalar yeniden başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltarak, vatandaşın ürüne daha az maliyetle erişimini sağlamak için toptancı hallerine ilişkin kuralları yeniden düzenleyen taslakla ilgili çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

Hal Yasası Meclis yolunda: Marketlere üreticiden zorunlu alım, üreticiye bedelsiz yer

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Hal Yasası taslağıyla üreticiye destek artarken, marketlere de doğrudan alım zorunluluğu geliyor.

Tasarıya göre, üretici birliklerine toptancı hallerde ücretsiz alan verilecek, zincir marketler ise sattıkları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin edecek.

TASLAK NELER GETİRİYOR?

Üreticiye destek: Üretici örgütlerine bedelsiz alan tahsisi yapılacak, kira, nakliye ve depolama giderlerine devlet katkısı sağlanacak.

Zorunlu alım: Belirli nitelikteki marketler, sattıkları sebze-meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden almak zorunda olacak. Bu şartı yerine getirmeyenlere her yıl için 50 milyon TL ceza uygulanacak.

Aracı yasağı: Aynı hal içinde komisyoncular arasında mal devri engellenecek, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa karşı cezalar artırılacak.

Cezalarda artış: Serbest rekabeti bozucu davranışlarda bulunanlara verilen idari para cezaları 177 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarılacak.

Bozulmuş ürünler: Ürünlerin imhasında usule aykırı davrananlara 200 bin TL ceza verilecek.

1 EKİM SONRASI MECLİS'E GELECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni düzenlemenin TBMM’nin 1 Ekim’de açılışının ardından gündeme alınarak yasalaştırılması bekleniyor.