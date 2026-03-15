ABD ve İran savaşının tüm Orta Doğu coğrafyasını etki altına alması ile ateş çemberinde kalan Türkiye’de, gıda fiyatlarına akaryakıt ve gübre başta olmak üzere maliyet artışlarının yaratacağı etki endişe yaratıyor.

Tarımsal üretimde en büyük maliyet kalemlerinden biri olan akaryakıtta zamlar eşel mobil sistemi ile kontrol altına alınmaya çalışılırken, savaş etkilerinin henüz yansımadığı belirtilen meyve-sebze hallerinde 2 haftadalık artış yüzde 133’ü buldu. Burada ramazan ayının, talebin ve iklim koşullarının etkili olduğunu kaydeden Türkiye Halciler federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Ramazan, fiyatları tetikliyor. Arzda şimdilik sıkıntı yok” dedi.

MALİYET ARTIŞI GETİRECEK

Fiyatlara bakıldığında ise 27 Şubat tarihinde 45 lira olan domates fiyatı 13 Mart itibarıyla 70 liraya, 75 lira olan sivri biber fiyatı 130 liraya, 130 lira olan patlıcan fiyatı ise 150 liraya ulaştı. Tavşan, geçen haftalarda meydana gelen sert hava koşulları ve sel gibi olayların mahsulü bir miktar etkilediğine dikkat çekerek, domates ve sivri biberde fiyat artışlarının yaşandığını ancak burada temel etkinin savaştan değil ramazan ayı ile ilgili arz talep dengesinden kaynaklandığını belirtti.

İlerleyen dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışın dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fiyat artışı yaratabileceğini aktaran Tavşan, “Bu savaş mutlaka maliyet artışları getirecek. Tüm dünyaya getiriyor ama şu an bizde böyle bir şey yok. Kış sezonundan çıkıyoruz. Ürün arzı bollaşırsa fiyatların normal şartlarda düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Ürün bollaşınca fiyatlar düşer

Hava şartlarının geçen yıl sektörü çok zorladığını, bu sene ise mevsimlerin özellikle meyve tarafında üretimi desteklediğini aktaran Türkiye Halciler federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Sektörümüz açısından iyi bir sezona giriyoruz. Geçen sene gibi olmayacak. Geçen yıldan daha iyi görüyoruz. Seraların ara verme dönemi oluyor onun ardından ürün bollaşacak. Bu fiyatlarda ürün olmaz yani” dedi.