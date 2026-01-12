Yeni yıl ile birlikte artan akaryakıt maliyetleri, işçilik ücretlerinde beklenen artış ile köprü ve otoyollara gelen zamların bu yıl da gıdaya zam, yoksulun sofrasına darlık olarak yansıması bekleniyor.

Başta mazot, gübre ve seralarda enerji olmak üzere üretim maliyetlerinde zorlanan üretici, ürünlerini maliyetine ya da daha altına satmak zorunda kaldı. Tarladan markete gelene kadar benzine ayrı, otoyol geçişlerine ayrı, nakliyeye ayrı yapılan ödemelerle sebze meyve fiyatları da her kilometrede zamlı bir yolculuk yapıyor.

YÜZDE 38’İ AKARYAKIT MASRAFI

Antalya halinden kilogramı 60 TL’ye çıkan bir pembe domates İstanbul Hali’nde 75 TL’ye yükselirken, markete geldiğimizde ise bu rakam 90 TL’ye kadar çıkıyor. Bir tır domatesin bin kilometrelik taşıma maliyetinin ortalama 50-70 bin TL arasında olduğu belirtilirken, kilogram başına düşen nakliye maliyetinin de 2.8 TL ile 5 TL arasında değiştiği belirtiliyor. Sebze ve meyvenin çabuk bozulan ürünler olması nedeniyle nakliye maliyetinin arttığını kaydeden Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt, bir TIR’da ortalama 25 ton ürün taşındığını ve jet olarak tabir edilen bu TIR’ların sabah 7 gibi yola çıkıp gece 3’te teslimat yaptığını aktardı.

Normal bir yükün nakliye maliyetinin 33 bin TL iken günübirlik gitmesi gereken bu TIR’ların 60-70 bin TL’lik bir maliyete geldiğini aktaran Bozkurt şöyle konuştu:

“Sebze meyve olunca iş değişiyor. Bu maliyetin yüzde 33’ü yakıttır. jet TIR’larda ise bu yüzde 38’i geçer. Otoyol köprü geçiş ücretleri ve diğer maliyetler düşülünce Şoföre 5 bin TL kalır, geri kalanı masraf.”

Bozkurt, nakliye maliyetlerinin ortalama yüzde 25 oranında arttığını kaydetti.

Yeni yıla zamlarla girdik

Mersin’den İstanbul’a doğru çıkan bir TIR 938 kilometre yol yaparken, her 100 kilometrede ise ortalama 35 litre mazot yaktığı tahmin ediliyor. Yeni yıl ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6.95 artarken benzinde 1.16 TL, motorinde ise 1.08 TL artış oldu. Diğer taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri de yüzde 18.75 ile yüzde 25.49 TL arasında zamlandı.