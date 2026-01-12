97 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, geçen günlerde enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Dormen'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından dua isteyerek babasının entübe edildiğini duyurdu. Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin" İŞTE ÖMER DORMEN'İN PAYLAŞIMI

