Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek için makine dairesine inmiş, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek olaydan 65 saat sonra hayatını kaybetmişti.

Usta tiyatrocu Haldun Dormen önckei gün Ferdi Zeyrek'in ailesini ziyaret etti. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Sarkın Zeyrek, bu ziyaretin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Zeyrek, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "Sevgili Haldun Dormen'in nazik ziyaretiyle hem başsağlığı dileklerini paylaştık hem de kızımın üniversiteye yerleşmesinin mutluluğunu kutladık. Onun içtenliği, zarafeti ve dostluğu bu özel günü daha da anlamlı kıldı.Hep birlikte gerçekleştireceğimiz güzel planlarımız, heyecanlı sürprizlerimiz var ama şimdilik sadece şunu söyleyeyim: sevgiyle, umutla ve dostlukla her an daha güzel!" notunu düştü.

O DA BABASI GİBİ MİMAR OLACAK

Aynı zamanda mimar olan Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, babasının kaybından günler sonra YKS sınavına girmiş, Zeyrek'i sınav boyunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel yalnız bırakmamıştı.

Özel, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Nehir Zeyrek'in babası gibi mimarlık okuyacağını duyurmuştu.

Hayatını Manisa'da geçiren Nehir Zeyrek, İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde Mimarlık bölümüne yerleşti. Zeyrek, lisans eğitimini tamamlamak için İstanbul'a yerleşecek.