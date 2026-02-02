Türk tiyatrosuna damgasını vuran oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. 12 Ocak'ta entübe edilen büyük usta, 21 Ocak'ta 97 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

Kurduğu sahneler, oluşturduğu repertuvarlar ve yetiştirdiği öğrencilerle, Türkiye'de modern tiyatronun temellerini atılmasında önemli bir rol üstlenen Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gazeteci Ayşe Arman önceki gün kızları Alya'nın yeni yaşını kutladı.

Doğum günü kutlamasından kareleri de Ayşe Arman sosyal medyada paylaştı. Bir takipçisi ise fotoğraflara şu sözlerle tepki gösterdi.

"Acınız kısa sürdü. Geçen hafta dedesini, babasını, kayınbabasını gömen sanki siz değilsiniz. Bu kadar mutluluk pozu fazla bence. Bu pozlarınızı, mutluluğunuzu bari medyaya yansıtmasaydınız."

Bu yoruma Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen karşılık verdi:

"Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirsiniz."