Sırt dekolteli fotoğraflarını “Şu anki modum” notuyla paylaşan güzel oyuncunun sırtındaki dövme, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

DÖVMESİ TARTIŞMA YARATTI

Yılmaz’ın sırtında görülen dövme bazı hayranları tarafından oldukça beğenilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise dövmeyi “anlamsız” buldu. Ünlü oyuncunun tarzı ve cesur pozları kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

SETTEN SICAK KARELER

Öte yandan dizide Ziyan Ağa karakterini canlandıran Mazlum Çimen ile setten paylaşılan fotoğraflar da ilgi gördü.

Set arasında çekilen karelerde Biran Damla Yılmaz’ın sette bulunan köpeği sevdiği görüldü. Mazlum Çimen de iki köpekle verdiği samimi pozları takipçileriyle paylaştı. İkilinin doğal ve sıcak halleri hayranlarından tam not aldı.