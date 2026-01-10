Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG, teröristleri Halep’ten tahliye etmek için gelen otobüslere ateş açtı. SDG’lileri taşımak üzere çok sayıda otobüs, Leramun Kavşağı’nda toplandı. Ancak Şeyh Maksud Mahallesi’nden çekilmeyi reddeden bazı teröristlerin Halep’ten tahliye uzlaşmasına rağmen güvenlik güçlerine ateş açtığı bildirildi.

Şeyh Maksud mahallesindeki SDG güçleri bölgeden ayrılmayacaklarını duyurup seferberlik ilan etti. Yerel kaynaklara göre SDG bölgeden ayrılmak isteyen sivilleri tehdit ediyor, kimsenin ayrılmasına izin vermiyor. SDG otobüsleri geri gönderdiklerini duyurdu. Suriye ordusu sivillerin Şeyh Meksud mahallesinden tahliyesi için insani koridorları yeniden açtıklarını duyurdu ve saat 16.00 ile 18.00 saatleri arasında koridorların açık kalacağını söyledi.

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü SDG unsularının yuvalandığı yerlerin haritalarını paylaşarak bu noktaların hedef alınmasının planladığını belirterek sivillerin uzak durmasını istedi.

ŞAM SÜRE VERMİŞTİ

Halep’te SDG’nin kontrolündeki 600 bin nüfuslu iki mahallede Şam yönetimi ile SDG arasında günler süren çatışmalar çıkmıştı. En az 9 sivil ölmüştü. Şam yönetimi YPG/SDG’den Halep’teki saldırılarını durdurması ve tahliye için dün sabah 09.00’a kadar süre vermişti. SDG’lilerin hafif silahlarıyla tahliyesi bekleniyordu.

Ahmed Şara ile telefon trafiği

Halep’te çatışmalar devam ederken Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Cumhurbaşkanlığından ise bir açıklama yapılmadı. Barzani’nin sitesi Rudaw’da yer alan habere göre ise Mesud Barzani ile Şara arasındaki telefon görüşmesinde Şara, “Kürtler Suriye’nin asli unsurudur. Tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarını garanti altına almayı taahhüt ediyoruz” dedi.