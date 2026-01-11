DEM Parti Eş Genel Başkanları, parti genel merkezinde Halep'teki gelişmelere ilgili basın toplantısı düzenledi.

"DERHAL VAZGEÇİN"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Buradan özellikle Milli Savunma Bakanı'na seslenmek istiyorum. Gerilimi tırmandıran söylemlerden derhal vazgeçin. Yapılan açıklamalar bu saldırıları teşvik etmektedir" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Suriye hakkında kurulan her sorumsuz cümle Şeyh Maksut ve Eşrefiye'ye bomba ve mermi olarak geri dönüyor.

Herkes sorumluluğa davet ediyoruz. Türkiye'de iktidar ve devlet Suriye'de diyaloğun tarafında olmalıdır.

Şu bilinmeli ki; Türkiye'de ve Suriye'de oyun içinde oyun tezgahlayanlara rağmen biz bu topraklarda kalıcı bir barışı ve eşit yurttaşlığı tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, "Gazze için gözyaşı dökenlerin Halep'i Gazze'ye dönüştürmeye çalışması büyük bir ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullanırken sözlerini şöyle sürdürdü:

BAKIRHAN'DAN FİDAN'A: 'DİPLOMAT MISINIZ? ASKER MİSİNİZ?'

"Buradan savaşa taraf olanlara açık ve net bir çağrı yapmak istiyorum. Bu saldırıların tarafı olmayın.

Gerilimi büyüten değil diyalog kapılarını açın ancak ne yazık ki pratikte bunun tam tersi yapılmıştır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Ya güç görecekler ya da güç tehdidi" şeklindeki ifadeleri diplomasının değil çatışmanın siyaset dilidir.

Soruyoruz; siz bir diplomat mısınız? Yoksa asker misiniz? Siz diplomasi koridorlarında mı yoksa Şara'nın yönettiği operasyonun odasından mı konuşuyorsunuz? Karar verin. Eğer diplomatsanız diplomatlığınızı yapın.

"SDG YÖNETİCİLERİ ANKARA'YA DAVET EDİN"

Bu dil İmralı'dan yükselen barış iradesinin Suriye sahasında bastırma girişimidir. Bunun ötesi yok.

Bu tutum sürece karşı darbe mekaniğinin Suriye'de aktif bir şekilde hayata geçmesidir.

"Halep'te çözümü baltalarsak Ankara'daki çözümü de baltalarız" niyeti var burada. Bu tehlikeli oyunu herkes görmeli.

Oysa çözüm mümkün ve ortadadır. Ne yapmak lazım. SDG yöneticilerini Ankara'ya davet edin. Bir masada oturun, çözümü birlikte arayın. Görüyoruz ki bazıları bunun yerine gerilimi sürdürmek istiyor. Bu vesileyle ateşkesin hayırlı bir gelişme olduğunu belirtmek istiyorum."