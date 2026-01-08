Halep'te SDG ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalar 3. gününe girdi. Suriye ordusunun dün Halep'teki Şeyh Mahsud ve Eşrefiye mahallelerini savaş alanı ilan etti.

Şimdiyse Suriye ordusu saat 13:30 itibariyle yeni bir operasyona başlayacağını duyurdu. Halep'teki 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu ilandan sonra çatışmalar gece boyunca sürdü. Suriye ordusu mahalleyi topçu atışıyla vurdu, füzelerle hedef aldı. SDG'nin bulunduğu mahallelerden havan topuyla karşılık geldi.

Bu esnada Suriye ordusu askerler, mahalle etrafında toplandı. Tanklar ve zırhlı personel araçları operasyona hazırlanıyor.

ÇATIŞMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Yerel kaynaklara göre gece karşılıklı topçu düelloları devam etti. Silahlı çatışmalar ise sınırlı kaldı. SDG, İHA'lar kullanarak Suriye Ordusu'na saldırdı.

SDG'ye yakın kaynaklar, mahallelerdeki sivilleri protestoya çağırdı. Suriye ordusu ise sokağa çıkma yasağını yineledi.

Suriye ordusu, yeni operasyona hazır olduğunu duyurdu. Açıklamada: "Şeyh Mahsud, Eşrefiye ve Bani Zeyid'de saat 13:30'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Sivillerin SDF milislerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları rica olunur" açıklamaası yapıldı.

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te süregelen Suriye Ordusu operasyonuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

MSB açıklamasında "Ülkemiz, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

MSB, bununla birlikte operasyonun Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Açıklamada, "(Operasyon) tamamıyla Suriye Ordusunca gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir, gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.