Olay, Yeni Mahalle’de bulunan bir halı yıkama işletmesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Sümeyye O. (25), halı sıkma makinesinde temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makineye kapıldı.

Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sümeyye O.’nun cenazesi, incelemelerin ardından Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.