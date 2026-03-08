AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, "İslâm dünyası, Haçlı Siyonist tahakkümü altında inlemezdi" dedi. Çamlı'ya ilk tepki Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan geldi.

(Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt)

'CEHALET TERCİHTİR

Bozkurt, "Yeliiiiz... Ahh Yeliz... Hakaret ettiğin Atatürk sayesinde adam sayıldın. Milletvekili oldun." dedi ve şunları söyledi: "Halifelik kaldırılmadan pa- yitaht İstanbul işgal edilip 5 yıl küffar elinde kaldığında, mille Ahmet Hamdi Çamlı tin fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düştüğünde yere göğe sığdıramadığı Halife, sarayında keyif çatıyordu. Milletin evlatları da Sakarya'da kan revan içinde gavurla savaşıyordu. Vahdettin 4 eşli ve 61 yaşında olmasına da aldırmayıp zerre sıkılmadan Yıldız Sarayı'nda nişanlısından ayırttığı saray bahçıvanının 19 yaşındaki kızı Nimet Nevzat Hanım'la 5. evliliğini yaptı. Yeliz bunu dert etmez. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Cehalet kader değil, tercihtir."