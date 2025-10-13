Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören yapımlardan biri olan 'Yaprak Dökümü'nün başrol oyuncularından Halil Ergün konuk olduğu programda diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İlk okuduğu romanın 'Yaprak Dökümü' olduğunu belirten usta oyuncu setle ilgili "Yaprak Dökümü setimiz okul gibiydi. Gökçe Öztürk ve Fahriye Evcen çok para kazanacağız diye değil sanatlarını geliştirmek için geldi. Aile gibi olmuştuk. Dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu" dedi.

Dizi bittikten sonra en çok Deniz Çakır ile görüşen fakat aralarında şimdi kırgınlık olduğunu belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Çakır ile çok iyiydik, şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalbimi kırdı dolaylı olarak üzüldüm."

Ergün bunları anlatırken de duygu dolu anlar yaşadı.