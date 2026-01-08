Türkiye’nin kilitlendiği en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili tartışmalar sürerken, sanat dünyasının duayen ismi Halil Ergün, gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergün, ekonomik tablodaki adaletsizliğe ve emeklilerin yaşam mücadelesine vurgu yaparak adeta isyan bayrağını açtı.

"19 Bin Lira ile Geçinmek Mümkün mü?"

Mevcut sistemde 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının, %12,19’luk enflasyon farkı sonrası 18.939 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Milletvekili maaşlarının 273 bin liraya ulaştığı bir dönemde, emekli maaşlarının 19 bin lira bandında kalmasını eleştiren usta oyuncu, sert ifadeler kullandı:

"Bu durum tam anlamıyla utanç verici! 19 bin lira nedir? İnsanlar bu parayla nasıl hayatta kalacak?"

Çarşı Pazardaki Ateş Sanatçıyı da İsyan Ettirdi

Pahalılaşan hayat şartlarını kendi alışverişinden bir örnekle somutlaştıran Halil Ergün, mutfaktaki yangının boyutunu şu sözlerle özetledi:

"Daha bugün alışveriş yaptım; sadece 5 adet büyük domatese 450 TL ödedim. Ben bu parayı verirken zorlanıyorsam, kısıtlı bütçesi olan o insanlar ne yapacak? Bu tablo karşısında sessiz kalmak imkansız."

Gözler Yasal Düzenlemede

Eğer yeni bir yasal düzenleme hayata geçirilmezse, kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli, enflasyon farkına rağmen açlık sınırının altındaki bu rakamlarla yaşamaya devam edecek. Halil Ergün’ün bu çıkışı, sosyal medyada ve kamuoyunda kısa sürede geniş yankı bularak emekli maaşlarına dair beklentileri yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.