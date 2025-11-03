2006-2010 yılları arasında ekranlarda olan 'Yaprak Dökümü' Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

Dizide, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi isimler rol almıştı.

Bitmesinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hâlâ gündem olmayı başaran 'Yaprak Dökümü' her sene de aynı heyecanla izlenmeye devam etti.

Halil Ergün, yıllar sonra 'Yaprak Dökümü'nün o ikonik final sahnesini katıldığı bir programda yeniden canlandırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.