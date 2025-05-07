Gazeteci Ayşemden Akın, ‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisinde yer alan Halil Falyalı'nın sağ kolu Cemil Önal'ın öldürülmesinin ardından ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.

KORUMA KALDIRILDI

Akın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her sabah evimizin önünde yarım saat bir polis aracı bekliyordu. En azından çocuğumuzu okula götürürken bir parça güvende hissediyorduk. Bugün o koruma da kaldırıldı." dedi.

Akın paylaşımında şunları kaydetti:

"BENİ HEDEF HALİNE GETİRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"

"Eşim polise ulaştı. Cevap net: “Artık sabahları araç beklemeyecek, sadece devriye artırılacak.”

Hani dün ne diyordunuz? “7/24 koruma sağlayacağız.”

Şimdi var olanı bile geri çektiniz.

Daha önce “Evden çıkarken polise haber verin, gideceğiniz yere kadar eşlik edelim” diyordunuz. Dünden itibaren bu da iptal edildi. Yeni uygulama: “Nereye gidecekseniz söyleyin, biz oraya devriye yollarız.”

Bu ne demek? Beni hedef haline getirmek mi istiyorsunuz?

Polisin bu geri adımı Falyalı’nın içerideki adamlarının işi mi?

Yoksa bu, yurttaşını koruyamayan bir devletin çöküşü mü?

Adını ne koyarsanız koyun, bu açık bir göz yummadır.

Cemil Önal susturuldu. Biz hala tehditle, ev hapsinde yaşıyoruz.

Ama herkes şunu bilsin: Bugünler geçer, geriye sadece hakikatin gücü kalır!"

KKTC'Lİ VEKİLLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bugün Kıbrıs'ta yer alan habere göre; KKTC'de ana muhalefet vekilleri, Polis Genel Müdürlüğü'nü ve Başbakanlığı göreve çağırarak "Gazeteciyi koruyun, kara para ve cinayet iddialarını soruşturun!" dedi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın tarafından kaleme alınan ve Halil Falyalı'nın yasa dışı bahis imparatorluğuna ışık tutan yazı dizisinde yer alan iddiaların derhal ve eksiksiz soruşturulması gerektiğini söyledi.

Solyalı, "Polis Genel Müdürlüğü'nü ve Başbakanlığı göreve davet ediyorum. Bu ülke görmezden gelinerek yönetilemez" dedi.

HÜKÜMET KANADINDAN AÇIKLAMA

"Maliye Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Özdemir Berova ise, "Her KKTC yurttaşının can güvenliğinin korunması hükümetin sorumluluğundadır. Kurumlarımız gereğini yapıyor" dedi.

GAZETECİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Akın'a yönelik tehdit iddialarının ardından hem KKTC hem de Türkiye'de birçok gazeteci, gazetecilik örgütü Akın'a destek olurken, sosyal medyada da vatandaşlar, "Ayşemden Akın yalnız değildir" paylaşımında bulundu.