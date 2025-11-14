1 Mayıs’ta Hollanda’nın Rijswijk kentinde işlenen Cemil Önal suikastında, aylar sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Olay anında Önal’la aynı masada oturan ve saldırıdan “tek sağ çıkan” kişi olan eski savcısı Bayram Bozkurt, Almanya’nın Bergheim kentinde gözaltına alındı. Hollanda ağır suç birimi TGO, Bozkurt’un iadesi için süreci başlattı.

Bugün Kıbrıs'tan Ayşemden Akın'ın haberine göre; Hollanda makamları, Bozkurt’un suikasttan önceki ve sonraki temaslarını incelerken, soruşturmanın Türkiye–Hollanda–Almanya üçgeninde genişletildiği belirtiliyor.

DOSYADA YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı dosyasının tanığı Cemil Önal, Türkiye-KTTC ve daha birçok ülke ile bağlantılı mafya yapılanmalarına ve kumar–bahis trafiğine dair kritik bilgilere sahip olduğu olduğu bilinirken; Bozkurt’un tutuklanmasının ise dosyayı bambaşka bir aşamaya taşıdığı kaydedildi.

Eski savcı Bozkurt, Ergenekon'un bir numaralı tanığı ve "Gizli tanık Efe" olarak biliniyordu.