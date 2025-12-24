İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında menajer Eser Küçükerol, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan üç gün önce tutuklanmıştı.

Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, bağlı olduğu menajerlik şirketinin sahibi Eser Küçükerol ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ceyhan sosyal medyada yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bağlı bulunduğum ajansın içinde bulunduğu adli süreç sebebiyle 'Be Management' ile olan temsili ilişkimi durdurmuş bulunmaktayım. Bu süreçte tüm iş ilişkilerimin şahsi tarafta yol aldığım çalışma arkadaşlarımla, profesyonel olarak yönetileceğini duyurmak isterim. Sözleşmelerim ve ticari şartlarla alakalı hususları kişisel işlerimi takip eden avukatım yönetecektir. Tanıtım ve basın ilişkilerimi şahsi olarak çalıştığım basın sorumlum koordine edecektir. Bunun yanı sıra proje takvimleri, provalar, set akışı gibi ek planlamalar da kendi ekibim tarafından takip edilip yönetilecektir. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım."