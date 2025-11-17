Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen 'Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda dar gelirli aileler için hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıklamıştı.

Özellikle dar gelirlilerin başvuruda bulunduğu ve Erdoğan'ın konut sorununa çare olacağını duyurduğu TOKİ konutlarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak görev yapan yandaş Halil Konakçı'dan ise Erdoğan'ı kızdıracak bir açıklama geldi.

"DİNEN CAİZ DEĞİL"

Halil Konakçı, yeni TOKİ sosyal konut projesini "İslam fıkhına uygun değil" diyerek hedef aldı. Taksitlerin ve toplam fiyatın belirsiz olmasının yanı sıra, satılan evin mülkiyetinin tam devredilmemesini sakatlık olarak gören Konakçı, kendisinin de başvurmayı düşündüğünü ancak bu şartlarla projeyi asla tavsiye etmediğini belirtti.

Kendisinin de bir evi olmadığını ve 50-60 metrekarelik bir lojmanda oturduğunu vurgulayan Konakçı, "Ben de 50-60 metrekare bir lojmanda oturuyorum... Dedim bir biz de başvuralım ancak sözleşmeyi incelediğimde dini açıdan sorunlar gördüm" dedi.

Konakçı, en büyük problemi "Taksit sayım belli ama kaç para ödeyeceğim belli değil. Bu bir kere dinen caiz değil" sözleriyle eleştirdi.