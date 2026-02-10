Atatürk ve Cumhuriyet'le ilgili provokatif çıkışlarıyla tanınan İmam Halil Konakcı, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ihraç edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Konakçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihraç iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, bazı Diyanet yöneticilerine yönelik skandal suçlamalarda bulundu.

Konakçı, X'teki paylaşımında Diyanet içerisinden bazı isimlerin kendisine yönelik bir süreç yürüttüğünü öne sürdü. Hakkında ihraç kararı bulunduğu iddiasını yetkili mercilere sorduğunu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını savunan Konakçı, bir Diyanet yöneticisinin kendisine aracı vasıtasıyla “İstifa etmezsen ihraç edileceksin” şeklinde mesaj ilettiğini iddia etti.

Aynı açıklamada iki üst düzey Diyanet yöneticisinin yakınlarına ilişkin ağır iddialar da dile getiren Konakcı, söz konusu kişiler hakkında “fuhuş ve FETÖ dosyaları” bulunduğunu, ancak bu dosyaların sümenaltı edildiğini öne sürdü. Konakcı’nın bu paylaşımları kısa sürede kamuoyunda yankı uyandırdı.

'FUHUŞ DOSYASI' PAYLAŞIMINI SİLDİ

İmam Halil Konakçı, daha sonra ihraç iddialarını reddettiği ve Diyanet yöneticilerinin yakınları hakkında "fuhuş ve FETÖ dosyaları" paylaşımını sildi.

Ardından yeni bir açıklama yapan Konakçı, “Dün gece çok hürmet ettiğim, hatırını kıramayacağım ve herkesin tanıdığı bir büyüğüm aradı. Israrla rica ettiği için yaptığım açıklamayı kaldırdım” ifadelerini kullandı.

'HERKESİN TANIDIĞI BİR BÜYÜĞÜM ARADI...'

Konakcı'nın son açıklamasının tamamı şöyle:

"Çok sorulduğu için söyleyeyim. Benim için hatır ve vefa çok mühimdir.

Dün gece çok hürmet ettiğim, hatırını kıramayacağım, aslında herkesinde tanıdığı ve hürmet ettiği bir büyüğüm aradı ve ısrarla rica ettiği için yaptığım açıklamayı kaldırdım ve yayınlayacağım geniş videoyu da aracı olan kıymetli büyüğümün hatrı için şimdilik erteledim.

Kantarda bir çöp tanesi kadar ağırlığı olmayanlar için, hatrının ağırlığını kantarların dahi tartamayacağı kadar çok olan kıymetli büyüğümün ricasını çevirmem, sözünü yere düşürmem.

Malum meseleleri bir kez daha, ama son kez tehir etmiş olayım. Lakin her kişinin yaptığı er yada geç hem bu dünyada hem de ahirette hak ettiğini bulacak."