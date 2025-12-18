FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA organizasyonlarında görev alan ve Süper Lig'de aktif olarak maç yöneten Meler'in, FIFA 2026 Dünya Kupası sürecinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. FIFA 2026 Dünya Kupası geniş hakem kadrosundan çıkarılan hakemler açıklandı.

DÜNYA KUPASI HAYAL OLDU

FIFA 2026 Dünya Kupası için görev alması beklenen Halil Umut Meler, geniş kadrodan çıkarılan isimler arasında yer aldı. Meler'in dev kupada maç yönetme hayali suya düştü.

"Üst düzey yerel liglerde ve UEFA müsabakalarında görev yapmış, oldukça deneyimli uluslararası hakemlerden oluşan bir grup. Maalesef, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nihai hakem kadrosunda yer almayacaklar. Oyuna yaptıkları olağanüstü katkılardan dolayı hepsine saygılarımızı sunuyoruz" açıklaması ile listeden çıkarılan hakemler şu şekilde:

Daniel Siebert - Almanya

Marco Guida - İtalya

Serdar Gözübüyük - Hollanda

Ivan Kružliak - Slovakya

Jesús Gil Manzano - İspanya

Halil Umut Meler - Türkiye