Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son maçında Hırvatistan, Karadağ'a konuk oldu. Mücadelede 2-0 geriye düşen Hırvatistan maçı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından Hırvatistan, 22 puanla grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na direkt gitmeye hak kazandı.

Karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti… Maçta VAR incelemesi sonrası verilen penaltı ve ofsayt tartışmaları geceye damga vurdu.

MELER KORNER DEDİ VAR ÇAĞIRDI

34. dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Kristijan Jakic, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler ilk anda korner işareti vermesine rağmen VAR devreye girdi. Ekran başında pozisyonu inceleyen Meler, hakem kararını değiştirerek penaltıya hükmetti.

GOL GEÇERLİ SAYILDI

72. dakikada Petar Musa'nın çektiği ve direkten dönen topu Kristijan Jakic tamamladı. Yan hakem Bora Özkara ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı ve Hırvatistan'ın galibiyet yolundaki kritik anlardan biri olarak kayıtlara geçti.