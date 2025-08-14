Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Kişinev kentindeki Zimbru Stadyumu'nda Moldova'nın Sheriff ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Cihan Aydın'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonundan Bejamin Brand, AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.