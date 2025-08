MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig'in tecrübeli hakemi Halil Umut Meler için çarpıcı bir açıklama yaptı. Gündoğdu ilk koşu testini tamamlayamayan 39 yaşındaki Halil Umut Meler'in tekrar teste gireceğini açıkladı.

Türkiye'nin tek elit hakemi olan Halil Umut Meler tekrar gireceği fiziksel yeterlilik testini de geçememesi halinde görevine devam edemeyecek.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuyla ilgili Ekol TV'de şu açıklamaları yaptı: “Geçtiğimiz hafta gerçekleşen teste, Halil Umut Meler 36. turda bıraktı, koşamadı. Perşembe günü tekrar koşu hakkı var, takip ediyoruz. O gün koşuyu yapacak ve görevine devam edecek. Koşamazsa, görevine devam edemeyecek”

75 METREYİ 40 KEZ KOŞMAK ZORUNDA

FIFA yeterlilik testini bütün hakemlerin yılda 1 kere koşması gerekiyor. Toplamda hakemler için 2 etap, yardımcılar için 3 etap var; Bir sprint etabı, bir de orta mesafe koşusu.

Sprint etabında her hakem 40 metreyi 6 kez koşmak zorunda ve her birinde 6 saniyede tamamlamak zorundadır. Her tekrardan sonra 60 saniye dinlenme süresi olan hakemler bu 6 tekrarı tamamlamak zorunda. Testi başarılı bir şekilde tamamlayan hakemler ikinci etaba geçiyorlar.

İkinci etapta hakemlerin 40 kere 75 metre koşmaları gerekiyor. Hakemler için koşu süresi 15 saniye, dinlenme süresi 18 saniye. Halil Umut Meler sprint testini geçiyor ancak orta mesafe koşusunda başarısız oluyor.

36. turda bırakan Halil Umut Meler 7 Ağustos Perşembe günü tekrar teste girecek ve geçemezse önümüzdeki sezon maç yönetemeyecek.