Son olarak “Kral Kaybederse” dizisinde Kenan Baran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Halit Ergenç, bu kez miras kalan arsasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, dedesinden kalan arsa için farklı bir karar aldığı öğrenildi.

DEDESİNDEN MİRAS KALAN ARSAYI DEVRALDI

Akif Yaman'ın haberine göre; oyunculuk kariyerinde “Zerda”, “Aliye”, “Binbir Gece”, “Muhteşem Yüzyıl” ve “Vatanım Sensin” gibi birçok başarılı projede yer alan Halit Ergenç, son dönemde ticari yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor.

İstanbul-Londra arasında yaşamını sürdüren Ergenç'in, dedesinden kalan arsayı kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devraldığı belirtildi.

LÜKS SİTE YERİNE KONAK YAPTIRACAK

Miras kalan arazi üzerinde daha önce bir site projesi yapılması planlanırken, Halit Ergenç'in bu projeden farklı bir isteği olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun, kendisine özel geleneksel mimariye uygun bir Safranbolu konağı inşa edilmesini istediği belirtildi.

Ergenç'in doğayla ve geleneksel mimariyle uyumlu bir yaşam alanı oluşturmak istediği ifade edildi.