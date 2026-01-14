Türk Televizyonlarında Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece Masalları ve Kral Kaybederse dizileri ile tanınan ünlü oyunca Halit Ergenç, Londra'da börekçi açtı.
İş insanı İzzet Hızlı ile ortak olan oyuncu Türkiye'nin popüler börek markasını İngiltere'ye taşıdı. Şubeler kısa sürede müşterilerin uğrak noktası haline geldi.
2 TON BÖREK SATTI
Londra sokaklarına Türk lezzetlerini taşıyan marka toplam 2 ton börek satarak büyük bir başarıya imza attı. Ergenç ve ortağı Şubat ayında üçüncü şubeyi açmaya hazırlanıyor.