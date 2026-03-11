2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'a hayat veren Halit Ergenç ile Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, 15 yıl aradan sonra yeniden partner olacak.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzun yıllardır beraber proje çekmeleri için teklifler alan “Muhteşem Yüzyıl”ın başrol oyuncuları Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'yi Sky Films’in patronu Emre Oskay bir araya getirmeyi başardı.



İki isim 'İmroz'da Bahar' adlı filmde bir araya gelecek.





İMROZ'DA BAHAR FİLMİNİN KONUSU NE?



“İmroz’da Bahar” filmi, adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci bir baharın ihtimalinde buluşma öyküsüne odaklanıyor ve “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusuna yanıt arıyor. Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan filmin Türkiye’de hangi dijital platformda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.



TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDENİYLE VEDA ETMİŞTİ



Kariyerinin ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl ile yaşayan ve büyük bir şöhrete kavuşan Meryem Uzerli, dizinin ilerleyen sezonlarında yaşadığı 'tükenmişlik sendromu' gerekçesiyle çekimlere katılamamış ve diziye veda etmişti. Uzerli'den boşalan Hürrem Sultan rolüne ise Vahide Perçin getirilmişti.